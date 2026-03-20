Choque entre autobús y camión con gas deja múltiples pacientes y activa amplio operativo en ruta 32

La Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples recursos la mañana de este viernes 20 de marzo hacia la ruta 32, específicamente en el sector conocido como La Vuelta de Los Sustos, tras reportarse la colisión entre un autobús y un camión que transporta gas.

Cruz Roja atiende colisión entre autobús y camión de gas en ruta 32. (Cruz Roja)

De acuerdo con información preliminar, el incidente dejó un total de 27 pacientes en el sitio, de los cuales 17 están en condición estable, nueve en condición urgente y uno en condición crítica.

Para atender la emergencia se despacharon unidades básicas, de soporte avanzado, operativas y de rescate, con el objetivo de brindar atención inmediata a los afectados y asegurar la escena.

Atención en desarrollo

El reporte inicial detalla que son al menos 27 pacientes atendidos, aunque no sabe todavía la gravedad de los mismos, mientras las labores de atención continúan en el lugar.

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Las autoridades mantienen el operativo activo en la ruta 32, una de las principales vías hacia el Caribe, por lo que se recomienda precaución a los conductores que transitan por la zona.