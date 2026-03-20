Sucesos

Choque entre autobús y camión con gas deja múltiples pacientes y activa amplio operativo en ruta 32

Un accidente entre un autobús y un camión que transporta gas generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en la ruta 32

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples recursos la mañana de este viernes 20 de marzo hacia la ruta 32, específicamente en el sector conocido como La Vuelta de Los Sustos, tras reportarse la colisión entre un autobús y un camión que transporta gas.

última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
Cruz Roja atiende colisión entre autobús y camión de gas en ruta 32. (Cruz Roja)

De acuerdo con información preliminar, el incidente dejó un total de 27 pacientes en el sitio, de los cuales 17 están en condición estable, nueve en condición urgente y uno en condición crítica.

Para atender la emergencia se despacharon unidades básicas, de soporte avanzado, operativas y de rescate, con el objetivo de brindar atención inmediata a los afectados y asegurar la escena.

Atención en desarrollo

El reporte inicial detalla que son al menos 27 pacientes atendidos, aunque no sabe todavía la gravedad de los mismos, mientras las labores de atención continúan en el lugar.

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Las autoridades mantienen el operativo activo en la ruta 32, una de las principales vías hacia el Caribe, por lo que se recomienda precaución a los conductores que transitan por la zona.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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