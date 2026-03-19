Detienen a sujetos que llevaban más de ¢3 millones dentro de sus bolsos cerca de la frontera norte

Dos hombres que fueron sorprendidos por las autoridades con una millonada en dólares y colones dentro de sus bolsos dieron una insólita excusa para tratar de justificar la situación, pero nadie les creyó.

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Según los sujetos, apellidados Osorno y López, ese montón de billetes que llevaban en los bolsos eran sus ahorros, pero los oficiales de la Policía de Fronteras no les creyeron y más bien los detuvieron como sospechosos del delito de legitimación de capitales.

Los sospechosos fueron detenidos en Peñas Blancas. Foto MSP. (MSP/Sospechosos de legitimación de capitales en Peñas Blancas. Foto MSP.)

A ellos se les decomisó un total de $6.821 y ₡356.000. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en las cercanías del puesto fronterizo de Peñas Blancas, frontera norte, cuando a ambos sospechosos se les pidió que mostraran sus bolsos, momento en que descubrieron la enorme cantidad de billetes que llevaban.

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“No pudieron justificar de manera congruente su procedencia e indicaron que lo tenían ahorrado. Luego de esto, se trasladó un agente canino al lugar, quien dio positivo en olores entrenados en el dinero que portaban, por lo que los policías coordinaron con la Fiscalía de Liberia.

“Ahí se indicó que se decomisara el efectivo y se presentara a los sujetos ante el Ministerio Público por el aparente delito de legitimación de capitales”, indicó Seguridad.

Los sujetos dijeron que se trataba de sus ahorros. Foto MSP. (MSP/Sospechosos de legitimación de capitales en Peñas Blancas. Foto MSP.)

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En cuanto a los sospechosos, las autoridades informaron que Osorno cuenta con antecedentes por extorsión y venta de drogas, y López con expediente por portación ilegal de arma permitida y extorsión.

Ambos fueron entregados en celdas judiciales en el cantón de Liberia, Guanacaste.