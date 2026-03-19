Muchacha de 18 años es detenida como sospechosa de participar en asalto a repartidor de comida

Una muchacha de apenas 18 años terminó metida en una grave situación por “participar” en un pedido de comida por servicio exprés, pues fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, ese pedido realmente se trató de una trampa para el repartidor, la cual habría sido tendida por la joven apellidada Artavia y otras dos personas.

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El OIJ de Alajuela informó que la muchacha fue detenida la mañana de este jueves por medio de un allanamiento a su casa, ubicada en el sector de La Providencia, en Canoas de Alajuela.

La Policía Judicial también dio a conocer que en el centro de Alajuela, en vía pública, detuvieron a un joven apellidado Alpízar, de 19 años, quien también habría participado en el mencionado asalto.

La muchacha fue detenida este jueves en Canoas de Alajuela. Foto OIJ. (OIJ/La muchacha fue detenida este jueves en Canoas de Alajuela. Foto OIJ.)

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Los hechos por los que ambos jóvenes fueron capturados habrían ocurrido la madrugada del pasado 31 de enero en esa misma localidad alajuelense.

“Según la investigación, los sospechosos, en apariencia, habrían usado una cuenta falsa para solicitar un pedido de comida; cuando la víctima llegó al sitio de entrega, fue abordado por un hombre y dos mujeres, quienes mediante intimidación con arma de fuego le sustrajeron sus pertenencias”, detalló el OIJ.

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Por medio de varias diligencias, los investigadores lograron identificar a dos de los tres sospechosos, por lo que este jueves realizaron el operativo para detenerlos.

Artavia y Alpízar fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.