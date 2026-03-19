Papá celebró su cumpleaños con mensaje que terminó siendo su despedida antes de morir en tragedia

Una celebración llena de alegría se convirtió, sin saberlo, en la despedida de un padre con sus hijos.

Juan Carlos Elizondo Calderón, conocido de cariño como Gringo, falleció mientras practicaba una de sus mayores pasiones: la pesca. La tragedia ocurrió en la zona conocida como Rocas de Amancio, en Dominicalito, en Osa.

Días antes de su muerte, Juan Carlos había celebrado su cumpleaños número 53 en la zona sur del país, tal como él lo pidió.

Sharon Elizondo, su hija mayor, recordó que ese viaje ahora es visto por la familia como un momento de despedida.

“El último recuerdo que tenemos es un viaje que realizamos para el cumpleaños de él; fue a unas cabañas frente al río Térraba; a él le gustaba estar ahí”, comentó.

Durante esa celebración, hubo un momento que hoy cobra un significado especial para sus seres queridos.

“Mi esposo me dice que el mensaje que mi papá dio al partir el pastel le quedó grabado porque dijo: ‘Esto me lo voy a llevar a la tumba, estoy agradecido de que todos vinieran porque el lugar es largo’; eso fue como que se despidió”, relató Sharon.

Juan Carlos Elizondo Calderón (en el centro) celebró su último cumpleaños y días después murió mientras pescaba en Osa. Foto: Sharon Elizondo para La Teja (Sharon Elizondo para La Teja/Sharon Elizondo para La Teja)

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Ese día también compartió con uno de sus mejores amigos, un primo con quien tenía una relación muy cercana.

“Fue un día muy lindo, él estaba muy feliz”, agregó su hija.

Juan Carlos trabajaba en construcción y era un apasionado de actividades como la pesca y los gallos.

El día de la tragedia, tras salir de trabajar, decidió ir a pescar con un amigo. Incluso, estando en el lugar, envió un video a su familia advirtiendo sobre las condiciones del mar.

“Tenemos un video en el que decía que era muy peligroso. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, si se resbaló o si venía una ola”, explicó su hija.

Juan Carlos Elizondo Calderón murió mientras pescaba en Osa,el jueves 12 de marzo del 2026. Foto: Sharon Elizondo para La Teja (Sharon Elizondo para La Teja/Sharon Elizondo para La Teja)

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Juan Carlos Elizondo Calderón era amante de los gallos y la pesca. Foto: Sharon Elizondo para La Teja (Sharon Elizondo para La Teja/Sharon Elizondo para La Teja)

La emergencia ocurrió el pasado jueves 12 de marzo. Fueron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas quienes localizaron el cuerpo de Juan Carlos.

Sus familiares lo despidieron en Villa Nueva de Pérez Zeledón, donde le dieron el último adiós.

La Cruz Roja confirmó que en lo que llevamos de este 2026 han fallecido 28 personas en accidentes acuáticos; 13 muertes ocurrieron en enero, 10 en febrero y cinco en lo que llevamos de marzo.