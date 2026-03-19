Condenan a hombre que le dijo a niña con discapacidad intelectual que mataría a su familia si ella revelaba lo que hizo

Un hombre de 58 años recibió un merecido castigo por el indignante delito que cometió en perjuicio de una niña de apenas 7 años, a la que también amenazó para que ella no revelara lo que este le había hecho.

El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró que el Tribunal Penal de esa zona condenara al sujeto a 14 años de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de violación y abuso sexual.

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“Al imputado se le ordenó el cumplimiento de seis meses de prisión preventiva, mientras el fallo del caso 22-983-359-PE queda en firme”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, expuesta durante el juicio, el imputado era primo lejano de la abuela materna de la niña, y vivía al frente de la señora, en un cantón de la provincia de Heredia.

El sujeto aprovechó que era pariente lejano de la abuela de la niña para acercarse a ella. Foto con fines ilustrativos. (Jorge Navarro)

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“Según se demostró, en dos oportunidades, el hombre, de 58 años, cometió los delitos sexuales, aprovechando la confianza familiar que existía, así como la vulnerabilidad de la niña, tanto por su edad como por una discapacidad intelectual que padece”, detalló la Fiscalía.

Además de cometer esos terribles delitos, el hombre amenazó a la niña diciéndole que él se encargaría de matar a toda su familia si ella llegaba a contar lo sucedido.

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“Los hechos ocurrieron entre mayo del 2015 y mayo del 2017, y fueron denunciados en el 2022″, agregó la Fiscalía.