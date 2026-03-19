Escuela resguardó a estudiantes tras mortal balacera en Cartago

La Escuela Jesús Jiménez en Cartago tuvo que activar los protocolos de seguridad luego de la balacera que cobró la vida de un hombre en las cercanías de este centro educativo.

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Por medio de su página oficial en Facebook, la institución comunicó que se cerraron accesos y cortinas metálicas, y que tanto estudiantes como personal administrativo y docente permanecieron resguardados dentro de las instalaciones.

Pistoleros mataron a un hombre cerca de las Ruinas de Cartago (Cortesía/Cortesía)

“Queremos informarles que, tras los hechos ocurridos cerca de la escuela, se tomaron medidas inmediatas: se cerraron los accesos y las cortinas de metal, y todos nuestros estudiantes y personal se encuentran resguardados y seguros dentro de la escuela. Agradecemos su tranquilidad y confianza. Estamos atentos a cualquier actualización y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra prioridad”, publicó el centro educativo.

El crimen se dio al costado sur de las Ruinas, muy cerca de la escuela.

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De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba dentro de un automóvil cuando fue interceptada por dos hombres vestidos de negro, quienes le dispararon. El hombre intentó huir, descendió del vehículo e ingresó a un local comercial, donde cayó herido y uno de los pistoleros se devolvió para dispararle de nuevo.

Según las autoridades, los sospechosos despojaron a una conductora de su carro para facilitar la fuga.

La Policía ya detuvo a uno de los sospechosos y recuperó el carro.