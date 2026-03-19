Exfuncionaria del Colegio Universitario de Cartago enfrentará juicio por peculado millonario

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sede Cartago, acusó a una exfuncionaria del Colegio Universitario de Cartago (CUC) como sospechosa de la presunta comisión de 36 delitos de peculado en la modalidad de sustracción.

La mujer fue acusada por la Fiscalía de peculado (Rafael PACHECO GRANADOS)

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública la apertura a juicio para que la imputada enfrente los cargos presentados en su contra.

La acusada es una mujer de apellidos Jiménez Venegas, quien se desempeñó como proveedora institucional de ese centro educativo.

Según la investigación, entre abril y mayo del 2023 habría utilizado una tarjeta institucional destinada a la adquisición ágil de bienes necesarios para el funcionamiento del colegio con el fin de realizar compras de carácter personal.

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Según la prueba recabada por la Fiscalía, Jiménez Venegas habría efectuado 36 transacciones por un monto total de ¢2.857.000. Entre los artículos adquiridos figuran principalmente ropa, calzado y productos para el hogar.

El proceso judicial se originó tras una denuncia presentada por la Auditoría del CUC ante el Ministerio Público.

Actualmente, la imputada ya no labora para la institución educativa.