OIJ realiza allanamientos en Pavas y Tibás para detener a miembros de grupo criminal

Vecinos de Pavas y Tibás fueron sorprendidos la tarde de este jueves cuando una importante cantidad de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entraron a esas localidades como parte de un importante operativo.

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Los agentes judiciales llegaron a esas comunidades a eso de las 2 p.m. para realizar un total de ocho allanamientos, específicamente en los sectores de Pavas, Finca San Juan, Tibás y León XIII.

“Con estos allanamientos se pretende la detención de al menos ocho personas, las cuales figuran como sospechosas del delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos”, indicó el OIJ.

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, intervinieron en ocho viviendas en Pavas y León XIII en busca de sospechosos del delito de infracción a la Ley de psicotrópicos. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

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De acuerdo con las autoridades, a este momento los investigadores ya han detenido a siete personas sospechosas. La investigación por este caso inició en el año 2023 a raíz de varias informaciones confidenciales, en las cuales se señaló que en el sector de Pavas se encontraba establecida una organización criminal dedicada supuestamente a la comercialización de drogas.

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“Es por esto que los agentes judiciales bajo dirección funcional con el Ministerio Público ejecutan esta tarde estos allanamientos donde, además de la detención de estas personas, se pretende el decomiso de evidencia importante para la investigación”, agregó el OIJ.