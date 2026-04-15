Choque entre tráiler y cinco vehículos deja seis heridos en Cortés de Osa

Un aparatoso choque múltiple, que involucró a un tráiler y al menos cinco vehículos livianos, se registró la madrugada de este miércoles 15 de abril en la carretera Costanera Sur, a la altura de Cortés de Osa, en la zona sur del país.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a partir de las 5:39 a. m., tras recibir el reporte de la colisión que generó una importante movilización de unidades de rescate y personal de emergencias.

Según informaron las autoridades, el accidente dejó seis personas heridas, de las cuales tres se encuentran en condición crítica y las otras tres en estado urgente. Todos los pacientes fueron trasladados al hospital Tomás Casas para su valoración y atención médica.

“Informan de colisión de un tráiler y vehículos livianos; reportan seis pacientes, tres de ellos críticos y otros tres urgentes, llevados al hospital Tomás Casas”, indicaron desde la Cruz Roja.

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Un aparatoso choque múltiple que involucró a un tráiler y al menos cinco vehículos livianos se registró la madrugada de este miércoles 15 de abril en la carretera Costanera Sur. Foto: Tomada de Osa Informativo (Tomada de Osa Informativo/Tomada de Osa Informativo)

Las causas del accidente aún no están claras y serán determinadas por las autoridades correspondientes. No obstante, se presume que las condiciones climáticas podrían haber influido, ya que la carretera se encontraba mojada debido a las lluvias registradas en la zona.

El suceso genera afectación en el tránsito, mientras los equipos de emergencia atienden la situación, además de que la Policía de Tránsito debe cumplir con la investigación de las causas del accidente.

Aparatoso choque en Osa

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución, especialmente en condiciones de lluvia, manteniendo la distancia y reduciendo la velocidad para evitar este tipo de incidentes.