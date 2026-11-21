Un hombre de 43 años perdió la vida tras un violento choque frontal entre dos bicimotos ocurrido en la madrugada de este sábado en el centro de Turrialba.

La víctima, identificada con el apellido González, viajaba en una de las bicimotos cuando, por razones que todavía están bajo investigación, se produjo la colisión en la ruta 10.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:39 a. m. y se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia.

LEA MÁS: Muchacho de 16 años figura como sospechoso de matar a joven tras aparente intercambio de palabras

Una aparente invasión de carril habría provocado el encontronazo que terminó con consecuencias fatales para uno de los conductores. Foto: Ilustrativa (Suministrada por Keyna Calderón Masís)

De acuerdo con la versión preliminar, la otra bicimoto aparentemente habría invadido el carril por el que circulaba González, provocando el choque frontal.

El conductor del segundo vehículo resultó herido y fue trasladado al hospital William Allen en Turrialba.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.