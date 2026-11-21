Un homicidio sacudió Barranca de Puntarenas la noche de este viernes 20 de noviembre.

La agresión cobró la vida de un muchacho de apellido Rojas, de 20 años, quien murió tras recibir varios balazos; el sospechoso es un adolescente de 16 años.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 10:35 p. m. en El Progreso, Barranca, donde encontró al muchacho sin vida en plena vía pública.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan los agentes judiciales, Rojas caminaba por la calle cuando pasó frente a la vivienda del adolescente, quien se encontraba afuera.

“En apariencia se da un intercambio de palabras tipo discusión entre ellos y es ahí cuando resulta herido de bala por lo que este quedó fallecido en el sitio”, informó la oficina de prensa del OIJ.

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Los agentes judiciales realizaron la inspección del cuerpo y determinaron que presentaba heridas de bala en la cara, la espalda y el pecho.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para que se le practique la respectiva autopsia.

En la escena, los investigadores recolectaron varios casquillos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

Una noche violenta se vivió en Barranca, Puntarenas donde dos hombres murieron en hechos ocurridos con pocos minutos de diferencia. (Archivo LN/Archivo LN)

Adolescente quedó detenido

La Fuerza Pública detuvo en el sitio al muchacho de 16 años, quien figura como sospechoso de este homicidio.

El menor quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Los agentes del OIJ de Puntarenas mantienen la investigación para esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál habría sido el móvil del crimen.

Dos homicidios en 20 minutos

Este caso ocurrió apenas 20 minutos después de otro homicidio registrado también en Barranca, específicamente en el caserío Los Popos.

En ese primer hecho, un joven de apellido Espinoza, de 23 años, fue encontrado sin vida en la vía pública, con heridas de bala en la cara y la espalda.

Por ahora, las autoridades investigan ambos asesinatos y no han confirmado que exista alguna relación entre ellos.