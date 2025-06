Ciclista fue testigo de cómo una imprudencia al volante casi le quita la vida a su mejor amigo

Juan Pablo y Yohan son amigos desde los 6 años. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

El corazón de Yohan Coto Marchena se hace un puño cada vez que recuerda cómo su mejor amigo, Juan Pablo Quirós Barquero, de 40 años, estuvo a punto de perder la vida por culpa de una imprudencia en carretera, en la que no tuvo nada que ver.

Coto presenció con horror como su amigo de toda la vida, con quien practicaba ciclismo, fue embestido por un pick-up luego de que este fuera chocado, violentamente, por un camión, el cual, al parecer, irrespetó una señal de Alto.

“En ese momento, lo que hice fue tirar la bicicleta, salir corriendo y me tiré a la plaza, porque Pablo salió expulsado unos ocho metros por el impacto, y cuando llegué donde estaba ya sus condiciones eran muy delicadas”, contó Coto a La Teja.

Ese terrible accidente, que de milagro no tuvo un desenlace mortal, ocurrió a eso de las 6:20 a. m. del pasado jueves 22 de mayo, en el centro de San Isidro de Heredia; específicamente, en la esquina noroeste de la Parroquia San Isidro Labrador.

Juan Pablo sobrevivió al accidente, pero resultó gravemente herido, por lo que desde ese día permanece internado en el hospital México, en coma inducido.

Juan Pablo siempre ha sido un apasionado del ciclismo. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Ha sido una situación muy complicada en el tema de salud y en lo emocional mío como para su familia” — Yohan Marchena, mejor amigo de Juan Pablo.

Salida de amigos terminó en tragedia

Yohan y Juan Pablo son amigos desde que ambos tenían seis años, y una de las grandes pasiones que siempre los ha unido es el ciclismo.

Según Coto, su mejor amigo trabaja como asistente contable y todos los jueves hace teletrabajo, por lo que siempre aprovechan ese día para irse a cletear antes de que Juan Pablo empiece a laborar.

“La rutina nuestra de todos los jueves era vernos antes de las 6 a.m. y regresar de entrenar tipo 7:30 a.m., porque él entraba a trabajar a las 8 a.m. El día antes del accidente conversé con él y acordamos vernos a la misma hora en el lugar de encuentro de siempre”, contó Yohan.

Por cosas del destino, ese jueves Juan Pablo se quedó dormido, pero de inmediato, le escribió a su amigo para que no se fuera a cletear sin él, por lo que Yohan le dijo que se vieran en el lugar acordado para salir juntos.

“Cuando yo iba bajando, vi un camión que iba delante de mí, no iba a alta velocidad, pero sí muy rápido como para detenerse en un alto que había más adelante. Cuando yo estaba a cincuenta metros vi a Pablo que me estaba esperando y el pensamiento mío fue que me iba a vacilar, porque había llegado tarde esta vez, pero en eso vi que el camión no estaba frenando y en el cruce colisionó un pick-up, que se fue contra Pablo”, recordó Yohan.

El pick up embistió a Juan Pablo tras ser chocado por un camión. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

“Somos amigos desde que tenemos 6 años, somos mejores amigos, tenemos toda una vida juntos”. — Yohan Marchena, mejor amigo de Juan Pablo.

Tras ver lo que había sucedido, Coto dejó su bicicleta tirada y salió corriendo hacia donde estaba su mejor amigo, quien salió expulsado a unos 10 metros tras el golpe del carro.

“La bicicleta quedó totalmente despedazada; a Dios gracias por el tipo de deporte que hacemos, Pablo andaba el casco puesto, que es lo que hoy lo mantiene con vida, porque al salir expulsado, pegó su cabeza contra una macetera de cemento que había en la plaza”.

Difícil recuperación

Desde que ocurrió el accidente, Yohan no se ha separado de su mejor amigo y ha hecho todo dentro de sus capacidades por ayudar a la mamá de Juan Pablo, pues él era la principal fuente de ingresos en su hogar.

“La situación de él en cuanto a su salud es bastante delicada; ahorita se encuentra en la Unidad Cuidados Intensivos del Hospital México con lesiones múltiples, como una fractura de cráneo, tórax, columna y clavícula. Tiene un pulmón bastante afectado y sufrió mucha pérdida de sangre, lo que también le afectó un riñón”.

La bicicleta de Juan Pablo quedó despedazada. Foto cortesía Yohan Coto. (cortesía/Juan Pablo Quirós Barquero, fue embestido por un carro debido a una imprudencia de un conductor. Foto cortesía Yohan Coto.)

Coto contó que Juan Pablo ha estado recibiendo transfusiones de sangre todos los días y, afortunadamente, muchas personas lo han apoyado presentándose a donar.

“A Dios gracias, no ha empeorado, pero tenemos que entender que es un proceso muy lento. Lo que es el tema de las cirugías se posponen de momento por la condición de él, tiene que haber un poco de mejoría, pero va a ser un proceso muy largo”.

Según Yohan, la mamá de Juan Pablo ha sacado recursos de donde no hay para estar visitando a su hijo a diario y encargarse de su hogar, pero la señora necesita de mucha ayuda, por lo que él recibe ayudas para entregárselas a ella.

“Mucha gente lo puede ver como algo presente, pero realmente es un proceso a largo plazo, en el que se van a necesitar muchos recursos, tanto para Pablo como para las necesidades de su familia”.

Si usted desea ayudar a Juan Pablo y a su familia, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al teléfono 6083-5765, a nombre de Yohan Coto Marchena.