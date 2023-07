Ciclista se recupera de accidente en el que perdió una pierna: “Ha sido más difícil de lo que esperaba”

Melvin asegura que espera poder seguir haciendo deporte.

El ciclista nacional Melvin Alexander Mora Garita, de 33 años, le pone bonito a su recuperación en la casa, después de sufrir la amputación de su pierna izquierda debido a un accidente de tránsito.

Desde la noche del viernes 26 de mayo, cuando se dio el accidente en las cercanías del cementerio de Paraíso de Cartago, Mora permaneció internado en el Hospital Max Peralta de Cartago, del cual lo trasladaron al Hospital del Trauma.

Él nos contó que el lunes pasado, 10 de julio, le dieron la salida.

“Ha sido más difícil de lo que me esperaba, no estoy acostumbrado bajo este techo a no valerme cien por ciento por mí mismo, pero voy bien dentro de lo que cabe”, comentó.

Melvin confiesa que por ahora el proceso de adaptación es duro, pero no imposible, así que no se da por vencido.

El velocista paralímpico Sherman Guity visitó a Melvin mientras estuvo internado.

“Ahora toca un proceso de adaptación, al parecer, más fuerte del que esperaba, aprender a valerse por uno mismo, nunca será cómodo, pero viene todo lo que es terapia física, amoldar el muñón, previo a la prótesis” comentó.

La parte anímica ha golpeado muy fuerte al deportista, porque él estaba acostumbrado a valerse por sí solo, a no esperar que las personas le alcanzaran las cosas por más simples que fueran.

“En este momento, si me dejan en mi cama y me quitan las muletas no puedo dirigirme a ningún lado”, comentó.

Melvin asegura que ha recibido apoyo de muchas personas, a la que incluso nunca había visto, y sobre todo de su familia, pero adelantó que su lucha para salir adelante ahora es mental y espiritual.

Todavía no sabe cuándo le van a dar su prótesis, pero aunque tiene varias citas programadas, espera que sea muy pronto. Además, ya tiene las citas para iniciar las terapias, aunque confiesa que ya empezó a hacer movimientos en su casa.

“Esto del dolor de la pierna fantasma es de las cosas más fastidiosas que he vivido, he sido deportista y siempre estuve relacionado con el sufrimiento físico, pero esto es diferente, más prolongado, es de varios días seguidos y cuando te percatas vuelve después de haber desaparecido por los medicamentos”, dijo.

Le preguntamos si en el futuro se ve otra vez en su bicicleta y asegura que si la prótesis es apta para pedalear con los dos pies volverá a la bicicleta competitivamente.

“Si no existe esa posibilidad, me gustaría seguir en forma como lo estaba haciendo, pesas y algún tipo de cardio, dietas y un estilo de vida sano”, comentó Media, como le dicen de cariño.

Melvin es conocido por sus participaciones en la Vuelta a Costa Rica, el 19 de diciembre del 2017 se convirtió en el líder en una de las etapas que se corrió de Guanacaste. Quienes lo conocen aseguran que es un deportista muy disciplinado y que cumple sus metas.

El accidente que sufrió Melvin se dio cuando él viajaba en una motocicleta y el conductor de un pick-up irrespetó la señal de alto, los golpeó y lo dejó tirado en la calle. Él regresaba de su trabajo en un ciclo en San José y le faltaban solo siete kilómetros para llegar a su casa.

Melvin manejaba su moto en sentido Cartago-Orosi y un vehículo que viajaba por el costado sur del cementerio de Paraíso dobló a la izquierda, irrespetando la señal.

Desde el primer momento del accidente, el papá de Melvin, don Marvin, ha manifestado su enojo e indignación por la fuga del conductor, por suerte ellos han contado con mucho apoyo y está completamente identificado.

Mora contó que el conductor se entregó después de varias publicaciones en los medios, pero en ese momento se abstuvo de declarar.

Mora es administrador de empresas y estudiante de Derecho.