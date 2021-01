“Volví a ver para atrás, pensando que eran otros compañeros de ciclismo, pero no, eran tres chavalos que salieron del cafetal. Uno me apuntó con un arma y me dijo que me tirara al suelo. Mi compañero reaccionó y se adelantó un poco, pero cuando me tenían encañonado, uno de ellos (delincuente) me decía que si mi compañero no paraba me iba a matar”, recordó el deportista.