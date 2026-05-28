Cinco carros quedaron atrapados entre cables eléctricos tras caída de postes en Alajuela

Impresionante caída de postes sobre carro luego de que cayó un rayo

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves en San Rafael de Alajuela, luego de que varios postes del tendido eléctrico cayeran y dejaran vehículos atrapados entre cables energizados.

Caída de postes en Alajuela provocó emergencias (Cruz Roja/Cruz Roja)

La emergencia fue atendida a las 3:14 p.m. por personal de la Estación de Bomberos de Belén, tras recibir el reporte de tendido eléctrico primario y secundario a baja altura frente al local Carnes Doña Lula.

Caída de postes en Alajuela provocó emergencias (Cruz Roja/Cruz Roja)

La Cruz Roja también atendió la emergencia con varias unidades. Ellos indicaron que al parecer, esto ocurrió tras la caída de un rayo.

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Según detalló el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el incidente afectó aproximadamente 400 metros lineales de cableado y provocó la caída de tres postes en la zona.

“Los vecinos nos contaron que cayó un rayo en un árbol, el cual cayó y tumbó un poste y así, en efecto dominó, se cayeron los demás, dejando a los conductores atrapados”, dijo Rovira.

Caída de postes en Alajuela provocó emergencias (Cruz Roja/Cruz Roja)

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron cinco vehículos atrapados dentro del tendido eléctrico, por lo que de inmediato iniciaron las labores para poner a salvo a las personas afectadas.

En total, los bomberos realizaron la extracción de seis adultos y dos menores de edad que permanecían dentro de los automotores.

Todos los pacientes fueron valorados en el sitio por personal de la Cruz Roja y, afortunadamente, ninguno requirió ser trasladado a un centro médico.

Caída de postes en Alajuela provocó emergencias (Cruz Roja/Cruz Roja)

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia mientras se trabaja en la seguridad de la escena y la restauración del servicio eléctrico.