Cisterna con 19 mil litros de gas vuelca en Siquirres y aplasta un vehículo

El accidente movilizó a los Bomberos, quienes confirmaron que no hubo heridos y que el sistema de gas permanecía sin fugas.

Por Silvia Coto

Un milagro ocurrió este viernes en Siquirres luego de que una cisterna cargada de gas licuado cayó sobre un carro que estaba estacionado.

Por suerte, dentro del carro no había nadie. Los Bomberos de la estación de Siquirres atendieron la emergencia de alto riesgo tras el vuelco del camión cisterna que transportaba 18.960 litros de gas licuado de petróleo.

El camión cisterna se volcó sobre un carro en Siquirres (cortes/cortesía)

El hecho ocurrió en El Cairo.

Según el Cuerpo de Bomberos, la unidad pesada volcó y cayó directamente sobre un vehículo tipo sedán.

El camión cisterna se volcó sobre un carro en Siquirres (cortes/cortesía)

Los bomberos realizaron una minuciosa inspección para descartar fugas en el sistema de gas del camión cisterna, confirmando que no existía escape del producto.

El camión aplastó el carro. Fotos Bomberos (cortes/cortesía)

Como medida de seguridad, la Ruta 32 permaneció cerrada por unos minutos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

