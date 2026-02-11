Sucesos

Colapso vial en Coronado y Moravia tras choque de vehículo contra poste

Accidente contra un poste en San Blas genera fuerte congestión vial en horas pico

Por Alejandra Morales

Un verdadero colapso vial enfrentan la mañana de este miércoles 11 de febrero los vecinos de Coronado y Moravia, que se dirigen hacia el centro del segundo cantón.

Las presas kilométricas se presentan principalmente en la ruta hacia San Blas, luego de un accidente de tránsito reportado a las 4:37 a. m., según el Cuerpo de Bomberos.

Un verdadero colapso vial enfrentan la mañana de este miércoles 11 de febrero los vecinos de Coronado y Moravia que se dirigen hacia el centro de Moravia. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

De acuerdo con el informe preliminar, un vehículo se estrelló contra un poste, lo que dejó a una mujer con golpes de consideración. La emergencia ocurrió específicamente entre el supermercado Palí y la ferretería El Lagar.

Consecuencia del accidente el tendido eléctrico también se cayó.

La situación ha generado un fuerte congestionamiento en horas pico, afectando a conductores, estudiantes y trabajadores que intentan llegar a sus destinos.

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan utilizar la carretera ancha de El Alto de Guadalupe para evitar el sector afectado.

presas entre San Antonio de Coronado y Moraviacarro choca contra poste en San Blas de Moraviatráfico
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

