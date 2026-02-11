Colapso vial en Coronado y Moravia tras choque de vehículo contra poste

Un verdadero colapso vial enfrentan la mañana de este miércoles 11 de febrero los vecinos de Coronado y Moravia, que se dirigen hacia el centro del segundo cantón.

Las presas kilométricas se presentan principalmente en la ruta hacia San Blas, luego de un accidente de tránsito reportado a las 4:37 a. m., según el Cuerpo de Bomberos.

LEA MÁS: Video muestra como en un minuto maleantes aterrorizaron a pareja para robarles su Toyota Hilux del año

Un verdadero colapso vial enfrentan la mañana de este miércoles 11 de febrero los vecinos de Coronado y Moravia que se dirigen hacia el centro de Moravia. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

De acuerdo con el informe preliminar, un vehículo se estrelló contra un poste, lo que dejó a una mujer con golpes de consideración. La emergencia ocurrió específicamente entre el supermercado Palí y la ferretería El Lagar.

Consecuencia del accidente el tendido eléctrico también se cayó.

La situación ha generado un fuerte congestionamiento en horas pico, afectando a conductores, estudiantes y trabajadores que intentan llegar a sus destinos.

Como ruta alterna, las autoridades recomiendan utilizar la carretera ancha de El Alto de Guadalupe para evitar el sector afectado.