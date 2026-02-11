Video muestra como en un minuto maleantes aterrorizaron a pareja para robarles su Toyota Hilux del año

En cuestión de tan solo un minuto, una pareja vivió el momento más aterrador de sus vidas, pues fue encañonada por varios sujetos que terminaron robándoles su carro del año.

La situación quedó grabada en una cámara de seguridad y el video fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el fin de obtener información sobre los delincuentes.

De acuerdo con la Delegación Regional de Alajuela del OIJ, los hechos ocurrieron el 18 de febrero del 2025, a las 3:15 a.m., en Montecillos de Alajuela.

“En apariencia varios sujetos interceptaron a un hombre y una mujer que estaban fuera de su vehículo, un Toyota Hilux, color negro, año 2025.

“Aparentemente los sospechosos llegaron en otro vehículo, se bajaron y amenazaron a los ofendidos de manera agresiva con armas de fuego para privarlos de libertad por varias horas, todo para robar el vehículo antes mencionado”, detalló el OIJ.

En cuanto a los sospechosos, la Policía Judicial indicó que se trata de tres hombres de entre 25 y 30 años, que andaban el rostro tapado, así como un cuarto sospechoso que era el conductor del Toyota Yaris con el que llegaron al sitio.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.