Fuerza Pública de Cartago recibirá refuerzos de San José ante ola de homicidios ocurridos en las últimas horas

Erick Calderón, director de la Fuerza Pública de Cartago, confirmó que recibirán refuerzos que vendrán desde San José, esto tras la seguidilla de homicidios que se han dado en las últimas horas en la provincia de las brumas.

“La Fuerza Pública de Cartago va a estar trabajando de forma articulada con los equipos policiales que hay en la provincia, como el OIJ, la PCD, las unidades internas que tenemos como el GAO, los Linces; además, estamos recibiendo refuerzos de la provincia de San José”.

Asimismo, destacó que realizarán una estrategia enfocada en mantener el control territorial en zonas donde suelen darse conflictos entre grupos por la venta de drogas.

“Vamos a seguir manteniendo control territorial de las zonas donde sabemos que operan algunas de las estructuras criminales, pero también vamos a llevar programas policiales preventivos a las áreas donde se han venido presentando este tipo de actividades delictivas”, señaló el jefe policial.

La Fuerza Pública de Cartago se enfocará en control los territorios donde operan las bandas criminales de la provincia. Foto MSP. (MSP/La Fuerza Pública de Cartago se enfocará en control los territorios donde operan las bandas criminales de la provincia. Foto MSP.)

La provincia de Cartago se ha visto afectada por hechos de suma violencia en las últimas horas; uno de estos ocurrió la noche del lunes cuando Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, fue asesinado a balazos dentro de un gimnasio que estaba repleto de clientes.

El otro hecho de violencia ocurrió la madrugada de este martes en Guadalupe de Cartago, lugar donde una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31, fueron ejecutados a balazos. En el ataque también resultaron heridos otros dos hombres.

Anteriormente, Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, le confirmó a La Teja que muchos de los homicidios que se estaban dando en Cartago tenían que ver con enfrentamientos entre las bandas del Gordo Julio, Los Maruja y alias Turco.

Según datos del OIJ, a este martes la provincia de Cartago registra 12 homicidios, siete casos más que los registrados a la misma fecha del 2025.