Colegio despide con emotivo mensaje a Antonio González tras trágica muerte en Las Catalinas

La muerte de Antonio González, de 16 años, ha generado profunda tristeza entre familiares y amigos, quienes este jueves compartieron un emotivo mensaje en memoria del adolescente.

Antonio fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el martes, tras sufrir un accidente acuático en Las Catalinas, Guanacaste, caso que movilizó a cuerpos de emergencia, voluntarios y allegados durante intensas labores de búsqueda.

El colegio compartió un hermoso mensaje para Antonio González quien falleció en un accidente acuático (cortes/cortesía)

Tras confirmarse la noticia, el centro educativo publicó un mensaje dirigido a su comunidad, en el que recordó al joven por su bondad

“Querida familia Journey. Hay momentos en los que las palabras simplemente no parecen suficientes para expresar el dolor tan inmenso que hoy compartimos como comunidad.

“Antonio era profundamente querido. No solamente en su hogar. No solamente aquí en Journey. Sino por toda su comunidad. Por quien era él, y por la manera tan tranquila, noble y gentil con la que caminaba por la vida.

“Durante estos días, mientras juntos buscábamos, esperábamos, rezábamos y nos aferrábamos a la esperanza, una y otra vez escuchamos historias en nuestro campus sobre los pequeños actos de bondad que lo definían.

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“Los zapatos que se detenía a amarrarle a un niño más pequeño. La lonchera que encontró y devolvió cuidadosamente. El amigo al que ayudó en clase. El profesor al que animó. La bondad que demostraba de tantas maneras. La manera en que Antonio cuidaba de los demás.

“Una y otra vez escuchamos lo mismo de estudiantes, profesores, familias y amigos: Antonio era bondadoso. Antonio era amado.

“Él representaba lo mejor de todos nosotros. Lo mejor de lo que somos como comunidad.

“Cientos de personas buscaron a Antonio. Familias, pescadores, buzos, guardacostas, rescatistas, voluntarios, estudiantes, vecinos y amigos se unieron con una determinación y un amor extraordinarios para ayudar a traerlo de regreso con su familia.

“La muestra de cariño hacia Antonio y hacia la familia González ha sido profunda y verdaderamente hermosa.

“Estamos inmensamente agradecidos de haber podido conocerlo. Aprender a su lado. Reír con él. Ser transformados por él.

“Siempre estaremos agradecidos de que haya sido parte de todos nosotros.

“Enviamos todo nuestro amor a Eugenia, Marco, Fede y a toda su familia.

Antonio será profundamente extrañado”, concluye el mensaje.

El caso ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la familia González y hacia toda la comunidad de Tamarindo.

El joven era estudiante de décimo y cuando desapareció hacía buceo recreativo mientras su papá pescaba.