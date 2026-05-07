Sucesos

Localizan cuerpo de adolescente desaparecido en accidente acuático en Las Catalinas

El cuerpo del Antonio González fue encontrado este jueves

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó la tarde de este jueves que hallaron el cuerpo del joven de 16 años que había sido reportado como desaparecido en Las Catalinas, en Guanacaste.

Antonio González, de 16 años, el adolescente desaparecido en el mar en Las Catalinas de Santa Cruz, Guanacaste, desde el martes 5 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales
El cuerpo de Antonio González, de 16 años,fue encontrado este jueves. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El adolescente fue identificado como Antonio González.

El joven, estudiante de décimo año, fue visto por última vez la mañana del martes 5 de mayo mientras estaba junto a su papá pescando y sumergiéndose en el agua en el sector de Las Catalinas, en Santa Cruz.

Durante varias horas, cuerpos de emergencia y rescatistas especializados realizaron labores en el mar y sectores aledaños para tratar de ubicar al menor.

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Finalmente, este jueves la Benemérita informó que el cuerpo fue localizado, dando por concluida la operación de búsqueda.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales.

Marco González, padre del adolescente, aseguró a La Teja que ellos no iban a dejar el mar hasta que apareciera y así ocurrió.

La desaparición del joven había generado gran preocupación entre familiares, allegados y vecinos de la zona, quienes mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

La familia vive en Flamingo de Santa Cruz, Guanacaste.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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