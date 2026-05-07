“Nunca pierdo la esperanza”: desgarrador relato de un padre que busca a su hijo desaparecido

El mar, que durante años fue un sitio de alegría y unión para Antonio González, de 16 años, y su familia, se transformó en una dolorosa pesadilla que ya supera las 48 horas.

El adolescente desapareció luego de sumergirse y no salir más.

El joven, estudiante de décimo año, fue visto por última vez la mañana del martes 5 de mayo mientras estaba junto a su papá pescando y sumergiéndose en el agua en el sector de Las Catalinas, en Santa Cruz.

La alerta trascendió cerca de las 11 a. m., confirmaron en la Cruz Roja, quienes dijeron que practicaba buceo artesanal.

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Antonio González, de 16 años, el adolescente desaparecido en el mar en Las Catalinas de Santa Cruz, Guanacaste, desde el martes 5 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Desde entonces, don Marco González, padre del adolescente, no ha dejado de buscar a su hijo junto con otras personas que se han unido a las labores.

Este miércoles, los equipos de rescate contaron con apoyo de buzos; sin embargo, dejaron de utilizarlos debido a la profundidad del sitio.

A pesar del enorme dolor, la familia asegura que mantiene la esperanza de encontrar al joven.

“No vamos a arriesgar buzos por el momento; él tiene más de treinta horas en el mar, debería salir a flote; estamos en la búsqueda en este momento”, expresó el padre.

“Nunca pierdo la esperanza de que esté vivo, pero sí es muy difícil”, manifestó don Marco conmovido, mientras conversaba con La Teja

Los familiares señalaron que, en medio de la angustia, se han entregado a Dios y lo único que desean es poder despedir a Antonio como se lo merece.

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La familia es oriunda de San José, aunque desde hace unos años vivían en Flamingo, Santa Cruz, Guanacaste.

La emergencia continúa siendo atendida por la Cruz Roja, cuyos equipos mantienen intensas labores de búsqueda en la zona.