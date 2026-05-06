Crimen en altamar: barco sigue navegando mientras OIJ de Puntarenas investiga aparente homicidio

Una aparente riña ocurrida en altamar habría cobrado la vida de una persona dentro de una embarcación que navegaba lejos de la costa costarricense.

El caso es investigado por agentes del OIJ de Puntarenas, quienes recibieron la alerta la noche de este martes 5 de mayo, cerca de las 8 p. m.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades judiciales, la víctima habría muerto tras sufrir heridas de arma blanca durante un pleito ocurrido dentro del barco.

Sin embargo, las autoridades aún no han podido confirmar oficialmente el homicidio, ni las circunstancias exactas del caso, debido a que la embarcación continúa en altamar, al parecer, se encontraba cerca de aguas mexicanas.

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Las autoridades están al tanto de la información y esperan la llegada de la embarcación para confirmar lo ocurrido. Foto: Con fines ilustrativos

Según trascendió, el barco tendría matrícula oriental y estaría radicado en Puntarenas.

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El principal problema para los investigadores es que la embarcación tardaría entre cinco y seis días en llegar a tierra, por lo que el OIJ deberá esperar para realizar la inspección respectiva y confirmar lo ocurrido.

En la oficina de prensa judicial indicaron que sí cuentan con el reporte; no obstante, por ahora no pueden brindar mayores detalles debido a que el barco sigue en el mar.

Las autoridades esperan esclarecer qué ocurrió realmente dentro de la embarcación una vez que esta llegue al país.