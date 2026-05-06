Terror en bar de Puntarenas: embarazada y hombre murieron tras balacera

Una balacera ocurrida dentro un bar en El Cocal de Puntarenas cobró la vida de una embarazada de apellido Elizondo, de 28 años y de un hombre de apellido Montiel, de 33 años, además, dos hombres quedaron heridos de bala.

La emergencia fue reportada a las 9:18 p. m. de este martes 5 de mayo, lo que movilizó a cuerpos de socorro y autoridades policiales a la zona.

“Herido por arma de fuego, reportan tres pacientes hombres, uno sin signos vitales y los otros dos con heridas en las piernas”, señalaron en la Cruz Roja.

En la oficina de prensa del OIJ confirmaron que la mujer recibió el balazo en el estómago y Montiel resultó con dos heridas en la cabeza y una en el pecho.

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Una embarazada en apariencia habría resultado herida en esta agresión en El Cocal de Puntarenas. Foto: Ilustrativa (Shirley Vasquez)

La mujer falleció en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, luego de que la llevaran en un carro particular. La víctima supuestamente trabajaba en el bar donde ocurrió el ataque.

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Las autoridades judiciales investigan las circunstancias en las que se dio esta violenta agresión y tratan de determinar quiénes fueron los responsables.

Puntarenas se mantiene como la tercera provincia más violenta del país y ya contabiliza 44 asesinatos en los primeros cinco meses del año.