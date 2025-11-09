Colegio lamenta la muerte de estudiante que estaba desaparecido en Cartago

El Colegio Técnico Profesional de Orosi en Cartago, lamentó la muerte de su estudiante Marco Andrés Cordero Rodríguez, de 19 años, quien estaba desaparecido y fue encontrado sin vida.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y pésame a su familia y seres queridos. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones”, compartió el colegio.

Marco Andrés Cordero Rodríguez, de 19 años, fue reportado como desaparecido y su familia lo encontró de la forma más dolorosa imaginable. Foto: Tomada de Noticias de Paraíso (Tomada de Noticias de Paraíso/Tomada de Noticias de Paraíso)

Marco fue visto por última vez el pasado jueves 6 de noviembre y su cuerpo apareció el viernes 7 de noviembre. El cadáver fue hallado dentro de una quebrada en Cartago, cerca de la Casa de la Juventud.

Las causas de su muerte están en investigación. Los forenses determinarán qué provocó esta desgracia para sus seres queridos.

La esquela en redes sociales estuvo cargada de mensajes de apoyo para su familia.

Esquela Marco Cordero (CTP Oros/cortesía)

“Que Dios les dé mucha fortaleza y consuelo a sus padres en estos momentos difíciles”.

“Por qué está pasando esto con tantos estudiantes, Dios les dé mucha fortaleza a la familia”.

“No conozco esta familia, pero me uno al dolor que en estos momentos atraviesan”.

“Mi chiquito que Dios les dé mucha fortaleza y paz en estos momentos a toda su familia y amigos”.