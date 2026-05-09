Sucesos

Comerciante resulta herido con cuchillo durante aparente asalto en Alajuela

Afectado entregó el dinero y aún así fue atacado

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Por Silvia Coto

Un comerciante de 44 años, identificado con el apellido Leal, resultó herido con arma blanca la noche de este viernes 8 de mayo tras ser víctima de un aparente asalto en Alajuela.

La información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche, cuando el dueño del comercio se encontraba en el local y fue abordado por un hombre armado con un cuchillo.

El comerciante fue llevado al Hospital de Alajuela.

Al parecer, el sospechoso le exigió el dinero del negocio, por lo que Leal le entregó el efectivo; sin embargo, pese a obtener el botín, el atacante presuntamente lo hirió antes de escapar.

La víctima sufrió heridas con arma blanca en la pierna izquierda y en el antebrazo derecho.

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Tras el ataque, el comerciante fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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