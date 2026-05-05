Sucesos

Compadre seguiría mismo camino de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Tribunal aprobó extradición de sospechoso requerido por Estados Unidos

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Por Alejandra Morales

Un hombre conocido con el alias de Compadre está cada vez más cerca de seguir el mismo destino de Celso Gamboa y de Edwin López, alias Pecho de Rata, luego de que la justicia costarricense aprobara su extradición hacia los Estados Unidos.

Se trata de un hombre de apellido Lozano Bonilla, de nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense. A él lo investigan en el caso conocido ‘Corona’, como sospechoso de participar en operaciones de tráfico internacional de drogas desde Venezuela y Colombia hacia territorio estadounidense.

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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsó una ley para que las personas detenidas puedan ser liberados en caso de que colaboren con información que permita esclarecer crímenes. Imagen ilustrativa.
Tribunal aprobó extradición de sospechoso requerido por Estados Unidos. Foto: Imagen ilustrativa

La decisión fue tomada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José como resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la DEA.

Actualmente, Lozano permanece en detención provisional desde enero anterior y esa medida fue prorrogada por al menos seis meses más mientras avanza el proceso de extradición.

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De acuerdo con la legislación costarricense, antes de concretar la entrega del sospechoso a las autoridades norteamericanas, Estados Unidos deberá enviar las garantías formales necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del imputado.

El caso vuelve a poner atención sobre los procesos de extradición relacionados con narcotráfico internacional que se desarrollan en Costa Rica.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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