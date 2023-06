Comunidad abrazó a familia de niño que murió al caerle árbol con altar y oración

Gael Ramírez Vargas y su mamá, Viviana Vargas (Gael Ramírez Varga)

Los vecinos del niño Gael Ramírez Vargas, de 4 años, quien falleció la tarde del jueves al caerle un árbol en el parque de Los Sauces, en El Tejar de El Guarco, Cartago, hicieron una oración y un altarcito en ese sitio por el pequeño y su familia.

En esa comunidad todos están con el corazón destrozado, pensando en el dolor que atraviesan los padres de Gael.

Un gran grupo de vecinos puso, en el lugar donde falleció el chiquito, globos blancos, amarillos y celestes, flores, velitas, una cruz de madera y la imagen de un angelito.

Con una oración rogaron al cielo por el niño y también por la familia, para que pueda vivir con la ausencia de un chiquitín tan amado.

La tragedia ocurrió el jueves. Foto: Keyna Calderón, archivo

Los familiares no estuvieron en la actividad, ellos estaban corriendo con los preparativos del funeral. Sin embargo, estaban muy agradecidos con la solidaridad.

Angélica Batista, vecina de la comunidad, llegó al parque con su nieto Miguel Arias, de 7 años. Aseguraron estar muy conmovidos, por eso le llevaron una rosa, que colocaron cerca de la cruz.

“Se trata de un angelito, me tiene muy impactada esto, le pido a Dios mucha resignación para la familia, aquí nos pusieron unos lacitos blancos, nosotros muchas veces habíamos venido a jugar a este parque”, dijo la señora.

Shirley Ureña, otra vecina, estaba impactada con lo ocurrido, ella contó que dos horas antes de la tragedia estuvo parada con su hijo en el mismo lugar donde cayó el árbol.

“Mi hijo participó en un festival en la escuela y vinimos a la 1:15 p. m., le dije que se parara justo ahí para tomarle una foto, pudimos ser nosotros. Esto es algo que impacta, algo que duele en el corazón”, contó.

Añadió: “a esa señora y al chiquito, yo los veía todos los días camino a la escuela, nos topábamos, no nos conocíamos, pero duele mucho saber lo que ahora está viviendo esta mamá y más por acciones de negligencia de otras personas”.

Gael iba al Cen Cinai y para los padres de sus amigos ha sido durísimo poder explicarles que su compañerito falleció.

“Tuve que decirle que Gael ya no estaba, que ahora iba a estar en el cielo cuidándonos, ellos habían estado muy emocionados por el regalo del Día del Padre, que era un corazoncito que ellos le hicieron”, comentó Yendry Thames, mamá de José Andrés, compañerito del niño.

Otros vecinos, como el árbitro Pedro Navarro, aseguró que él llegó solo para dar apoyo.

Los vecinos esperan que en las próximas horas más personas se acerquen a dejar cositas cerca de la cruz.

“Estamos todos impactados, no se deja de pensar en eso, este es un pueblo bonito y mi familia participamos porque esos papás necesitan sentir que no están solos, yo miraba a mis hijos en la mañana y me sentía triste pensando en esa mamá, esto fue una negligencia, y no importa si vienen o no a cortar los árboles, porque ya el daño está hecho, que dolor más grande”, dijo Julieta Arce, vecina.

(Keyna )

(Keyna )

Gael falleció cuando cruzaba por el parque con su mamá, ellos regresaban del CEN CINAI.

En ese momento, como llovía y hacía viento, un viejo árbol cayó y lo golpeó a él y a su mamá, Viviana Vargas.

El niño falleció en el parque y su madre tuvo que ser llevada al Hospital Max Peralta por un fuerte golpe que tenía en la cabeza.

(Keyna )

(Keyna )

Los vecinos aseguraron que desde octubre del año pasado el líder comunal William Piedra, quien también lo confirmó con papeles en mano, solicitó que cortaran los árboles, pero de todas las veces que llegaron personal de la Municipalidad, de Jasec y del ICE, ninguno les ayudó a solucionar el problema.

Los papás de Gael estaban corriendo esta mañana con todo lo relacionado al funeral, su abuelito Greivin Vargas comentó que si alguien desea ayudarlos para cubrir los gastos, lo puede hacer al 6321-5953 de Viviana Vargas, mamita del bebé.

¿Qué dice la Municipalidad?

Municipalidad de El Guarco

La Municipalidad de El Guarco publicó un mensaje de Facebook en que aseguró que lamentan mucho la situación.

“Nuestro compromiso con la comunidad de El Guarco es firme y trabajamos con los recursos que disponemos para garantizar la máxima seguridad y bienestar de las personas. En el caso del parque Los Sauces es importante destacar que las Gestión de Servicios Públicos brinda atención constantemente, respetando la programación establecida para atender los 70 parques de los que la municipalidad se encarga”, dice parte del comunicado.

Incluso, confirmaron que ellos recibieron las solicitudes pero que no cuenta con los equipos necesarios, por lo que en un momento, en noviembre del 2022, coordinaron con la Jasec.

“Ante las incidencias del tiempo que puedan seguir presentándose, tanto en el parque Los Sauces como en los parques del cantón, la Gestión de Servicios Públicos realiza inspecciones para evaluar el estado de los árboles y los posibles peligros que puedan surguir de forma imprevista, como el incidente ocurrido ayer”, dijo.