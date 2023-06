Cruzrojista competirá en las Olimpiadas Especiales de Berlín en prueba de aguas abiertas

Israel Solano Jiménez, de 25 años, es un cruzrojista voluntario que competirá en la prueba de aguas abiertas en las Olimpiadas Especiales que comenzarán este sábado 17 de junio en Berlín, Alemania

Israel asegura que lo dará todo para traerse alguna de las medallas para suelo costarricense.

Desde el 2016 comenzó como cruzrojista y asegura que es parte de su vida, no hay día en que no vaya a las oficinas centrales de la Benemérita, en Tibás.

“Inicié en la Unidad Acuática justamente porque nado muy bien y luego me pasé a la Unidad de Planes y Operaciones, en la actualidad apoyo en la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y Respuesta a Emergencias (Dinager), me gusta mucho y prácticamente soy voluntario 24/7”, contó el joven.

Israel Solano Jiménez, de 25 años es un cruzrojista voluntario. Foto: Cortesía para La Teja

Señala que este trabajo lo ha marcado, ya que en muchas ocasiones le ha tocado ver a familias que sufren por las destrucciones que les dejan las inundaciones o cuando le toca ver de cerca el dolor que sienten las personas al perder a un ser querido.

Manifiesta que este tipo de situaciones lo hacen ser más humano.

Israel confesó que además de ser rescatista, le apasiona nadar, disciplina que aprendió en el 2015, debido a una lesión que sufrió en la rodilla izquierda.

“Agarré el gusto por la natación, no me costó aprenderlo, además que tuve a un buen entrenador que me enseñó muy bien”, expresó el joven.

Israel Solano Jiménez es un excelente nadador. Foto: Cortesía para La Teja

Israel ha estado en Olimpiadas Especiales desde hace unos 10 años, pero en atletismo. Además, esta es la primera vez que compite en natación de aguas abiertas, a nivel mundial.

Este deportista logró su boleto olímpico gracias a que resultó ganador en una rifa que se realizó. Este domingo 18 de junio deberá nadar para la toma de tiempos y el lunes 19 de junio será la final.

Israel es vecino de Zapote, tiene autismo y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Este joven cuenta con el cariño de sus compañeros de la Cruz Roja, pues asegura que diariamente le escriben para preguntarle cómo está.

“Me han demostrado apoyo, les comparto fotos de lo que estoy viviendo con esta experiencia deportiva”, mencionó el joven.

Este grupo de deportistas costarricenses están en Alemania desde hace una semana y desde este jueves están en Berlín. Ellos regresarán al país a finales de este mes.