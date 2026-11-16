Comunidad de Orosi está de luto por la muerte de querido vecino atropellado

Manuel Jiménez falleció en un accidente en Orosí. Foto Redes Sociales (Cortesía/Cortesía)

La comunidad de Orosi, en Paraíso de Cartago, está de luto por la muerte de Manuel Jiménez, de 78 años, un hombre que falleció la noche del domingo tras ser atropellado por un carro.

El accidente ocurrió 200 metros al norte de la iglesia de Orosi.

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La Cruz Roja Costarricense recibió el aviso a las 6:26 p. m. y desplazó una unidad básica hasta el sitio. Sin embargo, al valorar al paciente, los cruzrojistas lo declararon sin signos vitales.

La noticia ha causado tristeza entre los vecinos de esa comunidad, quienes recuerdan a Manuel como una persona muy querida.

Su muerte deja consternados en redes sociales a quienes compartieron con él y hoy lamentan su partida.