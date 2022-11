¡Con el alma hecha pedazos! Familiares y amigos de joven asesinado por asaltantes exigen justicia

Judith Ovares y su hija Andrea Méndez se fundieron en fuerte abrazo. Fotos John Durán.

Familiares, amigos y compañeros de Luis Enrique Méndez Ovares, el joven de 17 años asesinado por defender a una amiga de unos asaltantes, realizaron una sentida marcha para exigir a las autoridades que hagan justicia por la trágica muerte del muchacho.

La marcha, que inició a las 10:30 a.m. de este miércoles en el colegio de Gravilias de Desamparados, estuvo encabezada por Judith Méndez, mamá de Luis Enrique, y su hija Glenda, quienes en medio de lágrimas se fundieron en un fuerte abrazo. Al ver eso muchos de los participantes no pudieron contener el llanto.

“Él era lo más bueno del mundo (...) Nunca pensé que me le iba a pasar esto, podía pensar que lo podían asaltar, pero no que me lo mataran”, dijo la madre de “Kike”, como le decían de cariño a Luis Enrique.

Joven asesinado al defender amiga soñaba con ser abogado para complacer a su mamá

Los seres queridos de Luis piden justicia por su trágica muerte. Fotos John Durán.

Decenas de personas se sumaron a la marcha, que llegó hasta el parque de Desamparados; muchas personas llevaban camisas y globos blancos, además de carteles con mensajes en los que exigían justicia para el joven.

“Camino junto a la madre de Luisito porque él ya no puede”, tenía escrito el cartel llevado por una compañera de Kike.

La mamá de Luis dijo que lo único que piden es que los responsables de acabar con la vida de su hijo sean detenidos y el caso no quede impune.

Compañeros y amigos de Luis participaron en la marcha. Fotos John Durán.

“Quiero pedirle a don Rodrigo Chaves que me vuelva a ver, que me ayude a detener a esos malditos. El caso de mi hijo merece la misma atención que el de este muchacho Calzada, pero al mío no me lo han vuelto a ver”, dijo Ovares.

El trágico homicidio de Luis Enrique ocurrió la noche del pasado viernes 25 de noviembre en Gravilias de Desamparados, cuando él defendió a una amiga de dos sujetos que querían robarle su celular.