Con graves quemaduras y sobre la calle, así encontraron el cuerpo de un hombre la madrugada de este viernes

Un aterrador hallazgo se produjo la madrugada de este viernes, cuando en una calle de Cartago fue encontrado el cuerpo de un hombre, el cual presentaba graves quemaduras.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que la alerta por esta situación les ingresó a eso de las 4:13 a.m. de este viernes desde el sector de San Nicolás de Cartago.

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Para ese momento se desconocía la condición del hombre, por lo que la Benemérita envió una ambulancia básica y personal paramédico al sitio, pero a su llegada los cruzrojistas determinaron que ya no había nada qué hacer.

El cuerpo del hombre presentaba graves quemaduras, al parecer, por una descarga eléctrica.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre, de aproximadamente 40 años, quien presentaba quemaduras aparentemente ocasionadas por electricidad. El paciente fue localizado en vía pública y se confirmó que no presentaba signos vitales”.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, en apariencia, las quemaduras que presentaba el ahora fallecido habrían sido causadas por una potente descarga eléctrica; sin embargo, no se tienen detalles de cómo habrían ocurrido los hechos.

Se espera que en las próximas horas el OIJ dé a conocer la identidad del ahora fallecido y una versión preliminar de lo que le habría sucedido.