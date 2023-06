Conductor de app asesinado en asalto dio beso de despedida a su hija antes de trágico viaje

Alexander Cascante es recordado como un hombre muy alegre y positivo. Foto cortesía.

Tal y como siempre lo hacía, Alexander Cascante Navarro le dio un beso a su hija antes de salir a trabajar como conductor de una aplicación (app) de transporte, pero lamentablemente ese gesto de amor fue una despedida para siempre.

Alexander, de 47 años, le dijo a su hija Nayeli que regresaría a la mañana siguiente, sin embargo, no pudo cumplir esa promesa, todo por culpa de un asaltante que se hizo pasar por cliente y que de forma despiadada le quitó la vida de dos puñaladas.

“Antes de irse me dio un beso y me dijo: ‘amor, yo a las cinco de la mañana estoy aquí’, porque el jueves tenía restricción, esa fue la última vez que lo vi, como a las diez de la noche”, dijo Nayeli a La Teja.

El vil crimen ocurrió la madrugada del jueves 18 de mayo, cuando Navarro realizaba un servicio de transporte en San Rafael Abajo de Desamparados.

LEA MÁS: Autoridades dan cacería a sospechoso de asesinar vilmente a conductor de Uber

“El sospechoso habría solicitado un servicio de transporte, abordó el automotor y estando en el punto mencionado, asaltó a la víctima, a la cual le robó su aparato celular, no sin antes propinarle dos estocadas con arma blanca a la altura del pecho”, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En medio del gran dolor que sienten por la muerte de Alexander, su familia recibió una buena noticia este jueves, pues el OIJ confirmó la captura de un hombre apellidado Chinchilla Jiménez, de 42 años, como sospechoso del homicidio. Este fue detenido cuando estaba en la recepción de un hotel en el centro de San José.

“La verdad es que a nosotros nos alegró mucho que agarraran al (supuesto) desgraciado que mató a papi, nos alegró como familia, porque no nos esperábamos que fuera tan rápido, sin embargo, los del OIJ hicieron un excelente trabajo y lograron atraparlo”, dijo la hija de Alexander.

Temían que algo malo le pasara

Nayeli contó que su papá trabajaba para plataformas digitales de transporte como Didi e InDriver y era un trabajo que le encantaba hacer de noche, aunque eso le generaba cierta preocupación su familia.

El sospechoso del asesinato del conductor de una app Vianney Alexander Cascante Navarro fue detenido. Foto:OIJ (OIJ)

“Siempre le decíamos que no trabajara de noche, que tuviera cuidado al andar en esas zonas, pero es que a él le encantaba trabajar de noche, porque había menos presas y así, pero siempre andaba con mucho cuidado, él siempre nos avisaba si pasaba algo”.

Como Alexander siempre tuvo la costumbre de reportarse con su hija y con la abuela de ella, doña Mayela Navarro, y la mañana del jueves 18 de mayo no había llegado a la casa ni tampoco respondía los mensajes, la familia se preocupó demasiado. Poco después recibieron la trágica noticia.

“Es una noticia que uno nunca espera recibir, a mí me avisaron como a las ocho de la mañana que le había pasado todo eso a mi papá, y casi que de forma simultánea mi tío y mi abuela se dieron cuenta. Nos ha afectado mucho, especialmente a mí porque él vivía conmigo, entonces yo pasaba mucho tiempo con mi papá”.

LEA MÁS: Capturan en un hotel a sospechoso de asesinar a conductor de plataforma para robarle un celular

El último día juntos

Nayeli recordó a su padre como un hombre de gran corazón, que siempre se caracterizó por su humildad y gran sonrisa, la cual nunca se apagaba, ni en las situaciones más difíciles.

“Mi papá era una persona demasiado alegre, siempre le encontraba el lado positivo a las cosas, por más mal que estuviera, siempre le veía lo positivo a todo. Como dice uno, era un bombeta, porque salía con cada cosa y era muy espontáneo, siempre andaba haciendo chistes y bromas”.

La joven guarda con mucho cariño en su corazón los últimos momentos que vivió junto a su papá, pues antes de que este se fuera a trabajar, aquel miércoles 17 de mayo, tuvieron una cena muy especial juntos.

“Él vivía conmigo y lo veía todos los días, tuvimos la oportunidad de salir, de compartir y disfrutar. Incluso ese miércoles estuvimos cenando y compartiendo antes de irse a trabajar, porque se fue tarde, hasta nos comimos unos helados y él estaba muy feliz, porque habíamos pasado muy bien”, añadió.

“Siempre voy a recordar esa sonrisa y esa espontaneidad que él tenía”. — Gerardo Cascante, hermano de Alexander.

Gerardo Cascante, hermano de Alexander, también describió a su ser querido como una persona muy noble y dedicada a su familia, además dijo que conservará recuerdos muy bonitos con él, sobre todo porque recientemente estuvieron viviendo juntos.

El Nissan Tiida en que viajaba Cascante se fue contra una vivienda. Dos estocadas en el abdomen resultaron letales luego de un aparente asalto. Foto: Cortesía Desampa Denuncia.

“Él se enojaba conmigo porque me decía que yo jugaba a ser el papá, por ser el hermano mayor. Un día antes me llamó y me dijo que quería que le diera un consejo y yo le dije que cómo le iba a dar un consejo si me decía que yo jugaba a ser el papá, pero siento que esa fue como la despedida de él”.

Dolor de madre

Doña Mayela Navarro, mamá de Alexander, dijo que la muerte de su hijo ha sido el golpe más duro que ha recibido en la vida y que si sigue adelante es porque Dios le ha dado las fuerzas para no decaer.

LEA MÁS: Joven pierde la batalla y muere a consecuencia de aparatoso accidente de tránsito

“Como madre este dolor nadie me lo va a sanar, nadie. Aunque le metan 50 años (al sospechoso) la mamá de él lo puede ir a ver y abrazarlo, en cambio yo no. Me quitaron parte de mi corazón”, dijo Navarro.

“Yo siempre lo persignaba y le decía: ‘Amor, cuídese’” — Mayela Navarro, mamá de Alexander.

Nayeli dijo que lo único que piden, ella y sus seres queridos, es que se haga justicia por la muerte de su papá, pues él era un hombre bueno, que no merecía que le quitaran la vida solo para robarle un celular.

“Lo que esperamos como familia es que le metan todos los años que se puedan y que ese tipo nunca salga de la cárcel”.