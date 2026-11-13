Conductor de plataforma recogió a un adolescente y, minutos después, ambos fueron baleados en Limón

Un conductor de una plataforma de transporte y un adolescente de 17 años resultaron heridos de bala la noche del jueves, luego de que varios hombres aparentemente les dispararan en Ceibón, en barrio Santa Fe de Limón.

El caso fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón a eso de las 8:20 p.m.

El caso está en investigación para determinar los motivos de la balacera. (Reiner Montero/Cortesía)

Los heridos fueron identificados como un hombre de apellido Alvarado, de 36 años, quien trabaja como conductor de plataforma, y un joven de 17 años que viajaba como pasajero.

Los atacaron después de recoger al pasajero

Según la investigación preliminar, Alvarado recogió al adolescente a pocos metros del sitio donde ocurrió el ataque, con el fin de brindarle un servicio de transporte.

Sin embargo, a unos metros, cuando ambos se desplazaban por la zona, aparentemente varios hombres les dispararon en múltiples ocasiones.

En la escena los investigadores encontraron varios indicios balísticos, los cuales fueron recolectados como parte de las diligencias del caso.

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Conductor fue trasladado al Calderón Guardia

El OIJ informó que Alvarado presentaba heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Calderón Guardia, en San José.

Por su parte, el adolescente fue llevado al Hospital Tony Facio, en Limón, con lesiones que, según la información preliminar, no comprometían su vida.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil de esta tentativa de homicidio.