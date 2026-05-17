Sucesos

Conductor involucrado en mortal choque en El Coyol de Alajuela habría dado positivo en alcoholemia

La víctima, un hombre de 35 años de apellido Solano, murió en el sitio tras ser impactado por otro vehículo sobre la Ruta 1

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Por Silvia Coto

Un hombre de 35 años, identificado con el apellido Solano, es la víctima mortal del accidente ocurrido la noche del sábado en El Coyol de Alajuela, sobre la Ruta 1.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió a eso de las 11:20 p.m., cuando en apariencia, Solano viajaba en un vehículo tipo pick-up y fue colisionado por otro automóvil en la parte trasera.

La alcoholemia dio positiva y por eso el conductor fue detenido (Melissa Fernandez Silva)

Producto del fuerte impacto, el pick-up realizó una especie de giro en U y tanto este vehículo como el otro automóvil terminaron cayendo a una cuneta.

Debido a la violencia del choque, Solano falleció en el sitio.

El conductor del otro vehículo, un hombre de apellido Aguilar, de 39 años, fue detenido en el lugar, ya que, aparentemente, se encontraba en estado de ebriedad, según confirmó el OIJ.

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Aguilar será presentado ante la Fiscalía correspondiente para determinar su situación jurídica.

Por su parte, el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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