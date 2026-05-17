Sucesos

Fatal choque en la Bernardo Soto deja una persona fallecida

Una persona murió tras un choque entre dos vehículos ocurrido la noche del sábado en la autopista Bernardo Soto

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Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito cobró la vida de una persona la noche de este sábado en la autopista Bernardo Soto.

Los bomberos atendieron el accidente una personas falleció en el sitio. (alonso tenorio)

El hecho se reportó a las 11:21 p.m., frente a las instalaciones de Dos Pinos, en sentido de San José hacia Grecia, cuando por razones que aún no han sido determinadas se dio la colisión entre dos vehículos.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, una unidad se desplazó al lugar para atender labores de rescate y brindar asistencia prehospitalaria a las personas heridas involucradas en el choque.

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Sin embargo, al momento de la llegada de los socorristas, una de las víctimas ya había fallecido en el sitio.

Las autoridades quedaron a cargo de la escena y de la investigación para esclarecer cómo ocurrió este mortal accidente. Además de identificar a la persona fallecida.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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