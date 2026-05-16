Joven mamá murió en brutal ataque grabado por cámaras en Liberia

El violento homicidio de una joven mamá de apellidos Murillo Quesada, de 28 años, quedó grabado en una cámara de seguridad y ahora los agentes del OIJ buscan ayuda de la ciudadanía para identificar a los sospechosos.

La víctima murió tras un ataque a balazos ocurrido en barrio Felipe Pérez, 100 metros al oeste del puente, cerca de una licorería clandestina, en Liberia, Guanacaste.

Ataque ocurrió dentro de un carro

El video fue divulgado por el OIJ recientemente, pero los hechos ocurrieron minutos antes de las 5 a.m. del lunes 28 de julio del 2025.

Las autoridades señalaron que Murillo se encontraba dentro de un vehículo que se estacionaba en vía pública junto a otras dos personas cuando fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

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Homicidio de joven mamá, Liberia

Según el informe preliminar, el acompañante de la moto se bajó y comenzó a disparar en reiteradas ocasiones contra los ocupantes del carro.

La joven mamá falleció en el sitio, mientras que otra mujer de apellidos Hernández Aguirre, de 26 años, y un padre de familia de apellidos Portillo Obando, de 29 años, resultaron heridos.

Ataque armado en Liberia, Guanacaste dejó a una madre asesinada de nueve balazos, la víctima de apellidos Murillo Quesada, de 28 años. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Silvia Coto)

Sospechosos quedaron grabados

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Liberia divulgaron las imágenes captadas por una cámara de seguridad con el fin de ubicar a los responsables.

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Uno de los sospechosos vestía camisa manga larga de color claro, jeans y utilizaba casco para motociclista. El segundo sujeto, señalado como el pistolero, llevaba ropa similar y además portaba un bulto en la espalda.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que reconozca a los hombres o tenga información sobre el caso comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.

El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los sospechosos.