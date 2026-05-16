Sucesos

Mortal atropello genera colapso total en la General Cañas rumbo a Alajuela

Una persona murió tras un aparente atropello en la carretera a Alajuela

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Por Silvia Coto

Un mortal atropello ocurrió esta noche en la Ruta 1, autopista General Cañas, en sentido hacia Alajuela.

La emergencia ocurrió específicamente después de la Zona Franca Saret.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Una persona murió atropellada en la General Cañas. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según reportes preliminares, una persona falleció en el sitio producto del incidente.

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La situación genera presas en la zona, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas si se dirigen hacia Alajuela.

Se está a la espera de mayor información por parte de las autoridades judiciales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho y la identidad de la víctima.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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