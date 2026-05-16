Mortal atropello genera colapso total en la General Cañas rumbo a Alajuela

Un mortal atropello ocurrió esta noche en la Ruta 1, autopista General Cañas, en sentido hacia Alajuela.

La emergencia ocurrió específicamente después de la Zona Franca Saret.

Una persona murió atropellada en la General Cañas. Foto: Cruz Roja Costarricense

Según reportes preliminares, una persona falleció en el sitio producto del incidente.

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La situación genera presas en la zona, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas si se dirigen hacia Alajuela.

Se está a la espera de mayor información por parte de las autoridades judiciales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho y la identidad de la víctima.