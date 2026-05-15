El conmovedor gesto que tuvo el hijo del policía Gerson Rosales en el funeral de su papá

El hijo del oficial Gerson Rosales conmovió a quienes asistieron al funeral (Alonso Tenorio/Cortesia)

Un momento cargado de dolor marcó este viernes la despedida del oficial de Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, de 28 años, quien fue asesinado mientras cumplía con su deber en Batán de Limón.

Los compañeros de Gerson Rosales escoltaron su cuerpo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una gran caravana despidió a Gerson Rosales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El oficial murió en el cumplimiento del deber. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Durante la misa del funeral, realizada en la parroquia de San Antonio de Padua, en Bribri de Talamanca, el silencio y las lágrimas se apoderaron del templo cuando el pequeño, hijo del oficial, de apenas cuatro años, se acercó al féretro y con una flor roció el ataúd de su padre con agua bendita.

Funeral del oficial Gerson Rosales

El niño estaba acompañado de su mamita y otros familiares. Mientras el sacerdote los reconfortaba con palabras de cariño.

La escena conmovió profundamente a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos que acudieron a darle el último adiós al joven policía, recordado como un hombre trabajador y entregado a su familia.

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Antes de llegar a la iglesia, el cuerpo de Rosales fue escoltado en una emotiva, pero dolorosa caravana. Las sirenas de las patrullas que acompañaban la carroza fúnebre resonaron por las calles de Bribri, haciendo que vecinos salieran de sus casas para despedir al oficial con respeto y tristeza.

Muchas flores llevaron al funeral del oficial. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La comunidad salió a despedir aGerson Rosales en Bribri Talamanca Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una profunda tristeza hay en Talamanca por la muerte del policía Gerson Rosales . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la escuela también le hicieron un altarcito para despedirlo Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Muchos observaban en silencio, mientras otros aplaudían el paso del cortejo fúnebre como muestra de agradecimiento por su servicio.

Haciendo su trabajo

Gerson murió en el cumplimiento de su deber y fue despedido con todos los honores policiales. A su funeral acudieron no solo sus seres queridos, sino también compañeros de Fuerza Pública, quienes aseguraron que le tenían gran cariño y admiración.

El joven oficial tenía apenas tres semanas de haber sido trasladado a Batán, una plaza que había aceptado con ilusión, pues le permitiría recibir un mejor salario para brindar una mejor calidad de vida a su familia.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la principal hipótesis del homicidio apunta a una represalia contra la labor policial que venían realizando los oficiales en Batán.

Funeral de Gerson Rosales en Bribri Talamanca Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Funeral de Gerson Rosales en Bribri Talamanca Limón. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El director interino del OIJ, Michael Soto, señaló que el ataque estaría relacionado con recientes decomisos de droga que afectaron a una estructura criminal ligada a un sujeto conocido como alias “Tan”, identificado preliminarmente como Jonathan Pérez Méndez, también apodado “Perro”, quien figura como uno de los presuntos cabecillas del narcomenudeo y control territorial en esa zona de Matina.

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

Según la investigación, el crimen habría sido una respuesta violenta al golpe policial contra esa organización criminal