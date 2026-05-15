Fiscalía revela los verdaderos antecedentes de sospechosos de matar al policía Gerson Rosales

El Ministerio Público reveló cuáles son los verdaderos antecedentes de los tres hombres que fueron detenidos como sospechosos del homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales.

La Fiscalía brindó esta información para aclarar la situación ante las afirmaciones difundidas este jueves, en las que se decía que uno de los sospechosos del homicidio contaba con “29 pasadas”.

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Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

“Tras una revisión efectuada en las oficinas de Batán, Limón, Bribrí, Pococí y Siquirres, se determinó que los sospechosos registran, en conjunto, seis causas penales en las que figuran como imputados.

“Según la verificación realizada, existe un expediente relacionado con el imputado de apellido Menocal, tres vinculados con el sospechoso de apellido Vílchez y tres con Mora. Ninguna de estas causas corresponde a delitos contra la vida y todas fueron tramitadas y/o resueltas por la Fiscalía de Batán”, explicó el Ministerio Público.

Asimismo, la revisión no permitió identificar causas penales en otras jurisdicciones de la provincia de Limón, contra dichas personas.

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En el caso de Menocal este contaba con una causa por el presunto delito de robo agravado, la cual terminó con un sobreseimiento definitivo.

Tres hombres han sido detenidos por el homicidio del oficial Gerson Rosales. (MSP/Captura)

En cuanto a Vílchez, él fue investigado por el presunto delito de maltrato (se planteó solicitud de desestimación); por el presunto delito de maltrato (se planteó solicitud de desestimación) y por el presunto delito de incumplimiento a una medida de protección (Se planteó solicitud de sobreseimiento).

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En cuanto a Mora, este figura como imputado en causas por los delitos de robo agravado y de almacenamiento de droga, que se encuentra con apertura de juicio; y por el presunto delito de receptación, que se encuentra desestimada desde el 14 de marzo del 2024.

El Ministerio Público también aseguró que el término “pasadas” se utiliza para referirse a abordajes o intervenciones realizadas por la Fuerza Pública en situaciones que no necesariamente constituyen delito o contravención.