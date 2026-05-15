Policía detiene a sospechosos de millonario asalto a recaudadora de dinero en Guanacaste

Un grupo de sujetos armados asaltó una recaudadora de dinero en Guanacaste y logró huir con un botín millonario; sin embargo, no llegaron muy lejos en su escape.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que poco después del asalto lograron detener a cinco sospechosos, entre los que se encuentra un muchacho de apenas 16 años.

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Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública de Guanacaste, indicó que estos hechos ocurrieron la tarde de este jueves en el cantón de Carrillo, Guanacaste, cuando a eso de las 4:50 p.m. recibieron una alerta sobre un asalto ocurrido en una recaudadora de dinero ubicada contiguo a Súper Compro, en Filadelfia.

“De acuerdo con el reporte preliminar, tres hombres armados irrumpieron en el establecimiento y presuntamente sustrajeron aproximadamente dos millones de colones en efectivo”, indicó.

Los sospechosos fueron detenidos cuando viajaban en este vehículo. (MSP/Los sospechosos fueron detenidos cuando viajaban en este vehículo.)

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Tras el hecho, todas las unidades policiales de la región fueron alertadas, lo que permitió determinar que los sospechosos habían escapado a pie hacia barrio Hollywood, donde se subieron a un vehículo de color negro.

“De inmediato, la Fuerza Pública coordinó un operativo de cierre de vías y búsqueda en distintos sectores, logrando ubicar el automotor a las 5:16 p.m. en Castilla de Oro, sobre la calle que conduce hacia Belén de Carrillo”.

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En ese sitio los uniformados aprehendieron a un muchacho de 16 años, así como a cuatro adultos, quienes fueron identificados como de apellidos Jaén, Chávez, Davis y Zárate.

Además, la Fuerza Pública decomisó evidencia importante para la investigación del caso.

Bajo dirección funcional de la Fiscalía de Santa Cruz, los sospechosos fueron trasladados a la citada dependencia judicial, donde serán procesados.