Conductor que al parecer estrenaba carro habría atropellado y matado a un perrito

Un perrito de nombre Pepe se convirtió en otra víctima de la crueldad animal y una cámara de seguridad grabó los últimos minutos de su vida.

El responsable sería un hombre que, en apariencia, andaba estrenando un carro.

La terrible situación ocurrió en barrio Fátima de Heredia, este martes 5 de noviembre. Se ve que el animalito sale de una vivienda y camina hacia la calle principal al frente de la casa, y un carro que no iba con exceso de velocidad se acercó y atropelló al animalito.

Pepe se convirtió en otro peludito víctima de la crueldad animal. Foto: Cortesía Dolíver Mesén para La Teja

En un principio, el conductor se detuvo y se asomó por la ventana, pero luego simplemente, siguió su camino, dfejando al peludito tirado en el suelo, mostrando mucho dolor.

Dolíver Mesén, dueño del animalito, dijo que el perrito era de la familia, vivió con la mamá de él durante 20 años; sin embargo, en los últimos tres meses estaba en la casa de él debido a que su dueña ya está muy mayor de edad.

“Lo tuvo que haber reventado por dentro, porque cuando lo íbamos a llevar al veterinario el perrito dio cinco bocanadas de aire y ahí quedó”, expresó el dueño.

Pepe fue enterrado en el jardín de la casa.

Pepe era un perrito muy cariñoso, en la imagen junto a su dueño Dolíver Mesén. Foto: Cortesía Dolíver Mesén para La Teja

El responsable de causar esta muerte no se ha acercado a la familia, y Dolíver señala que él cree en el corazón de las personas; sí quizás hubiese visto el arrepentimiento del hombre o la intención de llevarlo al veterinario le hubiese creído que se trató de un accidente; sin embargo, ahora le quedan muchas dudas.

La familia incluso no descarta en denunciar la situación.

“Tengo todas las características del carro, por la placa, el nombre de la persona; es un carro 2025, hasta el número de esa persona, pero no soy de hacer problemas y no quiero verme en un problema legal, en el que le vayan a hacer algo a esa persona, porque la gente me estaba preguntando que ¿quién es? para ir a buscarlo, pero en esa parte sí me cuido mucho.

“Mi hermana quiere denunciar, porque honestamente, si fuera que esa persona se hubiera bajado del carro para tratar de auxiliar al perro, preocuparse y decirnos ‘no lo calculé bien’, yo le creo, creo en el corazón de las personas, pero cuando veo el video y la gente me dice que le dijeron que no se fuera y solo sacó la cabeza por la ventana y se fue, eso es lo que más duele”, expresa Mesén.

Pepe era un perro muy cariñoso, su dueño menciona que él trabajaba como mecánico automotriz y su taller lo tiene en la planta baja, por lo que estaba revisando un carro cuando el peludito aprovechó para salir.

La Teja no publicará el video por respeto de los dueños del animal.