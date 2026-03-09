Conductor que golpeó y mató a dos motociclistas al parecer iba borracho

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en Santa Lucía de Barva, en Heredia, dejó como saldo dos hombres fallecidos, luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por detrás por un automóvil cuya conductor, al parecer, estaba borracho.

Según la información preliminar de las autoridades, el vehículo colisionó contra la motocicleta provocando un fuerte impacto que dejó a ambos ocupantes gravemente heridos.

El accidente dejó a los ocupantes de una moto fallecidos en Barva de Heredia. FacebooK Periódico Heredia Hoy (Cortesía/cortesía)

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que los dos motociclistas ya no presentaban signos vitales, por lo que fueron declarados fallecidos en la escena.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Villalobos, de 43 años, y Mendoza, de 31, este último de nacionalidad nicaragüense.

Tras el accidente, las autoridades le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor del automóvil, un hombre de apellido Oporta, de 31 años, la cual resultó positiva, por lo que fue detenido. Las autoridades no detallaron cuántos grados de alcohol marcó la prueba.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos y de iniciar la investigación correspondiente para determinar con exactitud cómo ocurrió este fatal accidente