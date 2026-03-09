Video capta meteoro en el cielo y sorprende a vecinos en varias zonas de Costa Rica

Video muestra posible meteoro en el cielo que sorprendió a vecinos en varias zonas del país. (Tito Sanchez, desde Esterillos en Puntarenas. /Cortesía)

Varios videos que circulan en redes sociales tiene a muchas personas comentando, luego de que se captara un extraño destello atravesando el cielo la noche de este domingo.

De acuerdo con varios usuarios, la luz se pudo observar en distintas partes del país y apareció de forma repentina, cruzando rápidamente el cielo antes de desaparecer.

Los reportes se dieron principalmente en zonas como Cartago y Heredia, donde varias personas aseguraron haber visto el fenómeno mientras estaban al aire libre o desde sus casas.

En las imágenes compartidas en redes se aprecia un destello brillante que avanza a gran velocidad, lo que generó sorpresa entre quienes lograron captarlo o presenciarlo.

Alejandra León, del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, nos confirmó que se trató de un bólido (meteoro), que se dio entre las 8:44 p.m. y las 8:47 p.m. de este domingo y tuvo una duración de 15 segundos.

La experta lo describió así: “Punto brillante muy rápido, que se tornó a verde esmeralda y azulado con cola larga. Finalizó con una fuerte explosión y resplandor de los mismos tonos”. Y asegura que el fenómeno no está relacionado con ninguna lluvia de meteoros conocida.

Según la Nasa, un meteoro es un fragmento de roca o metal que entra a la atmósfera de la Tierra. Al hacerlo, la fricción con el aire provoca que se caliente y se desintegre, generando una luz intensa que puede verse desde grandes distancias.

Por esa razón, muchas veces estos destellos pueden observarse desde distintos puntos del país al mismo tiempo.

Los clips continúan circulando en redes sociales y han despertado la curiosidad de muchos usuarios que se preguntan qué fue exactamente lo que iluminó el cielo esa noche.

Otro caso

El medio El Tiempo informó que este domingo cayó un meteoro cayó en Alemania.

Varias personas fueron sorprendidas por la luz

Según el reporte, una brillante bola de fuego cruzó el cielo y terminó impactando contra una vivienda luego de que fragmentos de un meteorito cayeran en el estado de Renania-Palatinado.

El impacto abrió un agujero de unos 30 centímetros en el techo de la casa y provocó daños dentro de la vivienda. Tras atravesar la estructura, restos de roca, polvo y pequeños fragmentos quedaron esparcidos en el interior.

A pesar de lo aparatoso del incidente, por dicha no se reportaron personas heridas.

Pero este meteoro en Alemania no tiene nada que ver con el visto en Costa Rica.