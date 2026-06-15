Consternación en Escazú por la muerte de querido funcionario municipal mientras trabajaba

Este lunes 15 de junio estuvo marcado por la tristeza en Escazú tras el fallecimiento de Jean Carlo Marín Álvarez, un funcionario municipal que falleció mientras realizaba labores de mantenimiento y limpieza en el parque central de ese cantón.

El hombre murió mientras trabajaba en Escazú. (Silvia Coto)

El reporte de la emergencia ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 pasadas las 6:30 a. m. De inmediato, una unidad de la Cruz Roja se desplazó hasta el costado este del quiosco ubicado en el centro del cantón para atender la situación.

Según la información preliminar, Marín Álvarez se encontraba iniciando su jornada laboral cuando, por causas que aún no han sido determinadas, se desvaneció repentinamente.

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Los paramédicos le brindaron atención y realizaron maniobras de primeros auxilios durante varios minutos; sin embargo, finalmente confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

La noticia ha generado una profunda conmoción entre compañeros de trabajo, vecinos y personas que lo conocían, pues era una figura muy apreciada dentro de la Municipalidad de Escazú.

A través de sus redes sociales, la institución lamentó profundamente su partida con un emotivo mensaje:

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Jean Carlo Marín Álvarez. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos.”

Las causas de la muerte se mantienen en investigación.