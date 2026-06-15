Rescatan a 7 personas que cayeron con buseta a guindo de 50 metros de profundidad en Cartago

Siete personas volvieron a nacer la madrugada de este lunes, pues sobrevivieron de milagro luego de que la buseta en la que viajaban cayó a un guindo de 50 metros de profundidad.
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De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió a eso de las 2:50 a.m. de este lunes en Pacayas de Alvarado, Cartago, específicamente en el sector de Buena Vista, aproximadamente 1 kilómetro al este del Banco Nacional.
“Según el reporte preliminar, el vehículo se precipitó a un guindo de aproximadamente 50 metros de profundidad. En el incidente se reportan siete pacientes involucrados.
“La Benemérita movilizó siete recursos de emergencia, incluyendo una unidad especializada de rescate, para realizar las labores de búsqueda, valoración y extracción de las víctimas en una zona de difícil acceso”, informó Cruz Roja.
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Ante el complejo escenario, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que hacer uso de equipo vertical de cuerdas para llegar hasta donde quedó el carro.
Según Bomberos, en el sitio rescataron a 7 personas: 2 mujeres y un hombre en condición delicada; así como tres hombres y una mujer en condición amarilla, es decir, con golpes de consideración.
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Todos los ocupantes del carro fueron trasladados a un centro médico de la zona.