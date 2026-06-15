Rescatan a 7 personas que cayeron con buseta a guindo de 50 metros de profundidad en Cartago

Siete personas volvieron a nacer la madrugada de este lunes, pues sobrevivieron de milagro luego de que la buseta en la que viajaban cayó a un guindo de 50 metros de profundidad.

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De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió a eso de las 2:50 a.m. de este lunes en Pacayas de Alvarado, Cartago, específicamente en el sector de Buena Vista, aproximadamente 1 kilómetro al este del Banco Nacional.

“Según el reporte preliminar, el vehículo se precipitó a un guindo de aproximadamente 50 metros de profundidad. En el incidente se reportan siete pacientes involucrados.

La buseta cayó a un guindo de 50 metros de profundidad. Foto Archivo. (Cruz Roja. /Cruz Roja)

“La Benemérita movilizó siete recursos de emergencia, incluyendo una unidad especializada de rescate, para realizar las labores de búsqueda, valoración y extracción de las víctimas en una zona de difícil acceso”, informó Cruz Roja.

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Ante el complejo escenario, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que hacer uso de equipo vertical de cuerdas para llegar hasta donde quedó el carro.

Según Bomberos, en el sitio rescataron a 7 personas: 2 mujeres y un hombre en condición delicada; así como tres hombres y una mujer en condición amarilla, es decir, con golpes de consideración.

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Todos los ocupantes del carro fueron trasladados a un centro médico de la zona.