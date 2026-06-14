Choque terminó con dos motos en llamas y el fallecido sigue sin ser identificado por una dolorosa razón

Una dolorosa muerte fue la que sufrió un motociclista la mañana de este domingo en Ticabán de La Rita, en Pococí, cuando chocó de frente contra otra motocicleta y, segundos después, ambas se incendiaron.

Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre continúa sin ser identificado oficialmente por las quemaduras que sufrió, por lo que se mantienen las diligencias correspondientes para conocer su identidad y comunicar la noticia a sus seres queridos.

La tragedia también dejó a otros dos hombres gravemente heridos.

Los sobrevivientes fueron identificados por las autoridades como dos hombres de apellidos Villalta, de 42 años, y Hernández, de 39 años.

LEA MÁS: Una familia despertó con la peor noticia y otras dos oran por un milagro tras tragedia en Pococí

El choque de las motos dejó un fallecido y dos heridos. Foto: ANI (ANI/ANI)

Ambos permanecen internados en centros médicos debido a las lesiones sufridas durante la colisión.

Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Guápiles, mientras que el otro requirió ser llevado hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José.

La emergencia ocurrió a las 5:47 a. m. de este domingo cuando los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre una colisión entre dos motocicletas.

LEA MÁS: Misterio rodea el paradero de 4 pescadores y sus familias no pierden la esperanza tras una semana sin saber de ellos

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, el hombre fallecido viajaba solo en una motocicleta, mientras que Villalta y Hernández se desplazaban en otra.

“El hombre que murió viajaba en una motocicleta y los otros dos hombres en otra motocicleta, por razones que no están claras habrían colisionado de frente, quedó fallecido este hombre en el sitio y los otros dos heridos. Las motocicletas prendieron fuego y el fallecido quedó quemado en el sitio”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

La fuerza del impacto provocó que ambas motocicletas se incendiaran pocos segundos después del choque, generando una escena desgarradora para quienes llegaron al lugar y para los socorristas que atendieron la emergencia.

Las autoridades continúan investigando qué provocó el choque frontal que terminó cobrando una vida y dejando a otras dos personas hospitalizadas.