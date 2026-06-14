Sucesos

Una familia despertó con la peor noticia y otras dos oran por un milagro tras tragedia en Pococí

Colisión entre dos motocicletas dejó un fallecido y dos hombres gravemente heridos

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Por Alejandra Morales

La que debía ser una tranquila mañana de domingo se convirtió en una pesadilla para varias familias en La Rita de Pococí, Limón, luego de que un violento accidente de tránsito dejara una persona fallecida y dos hombres luchando por su vida.

La tragedia fue atendida por los cuerpos de emergencia a las 5:47 a.m. de este domingo, cuando se reportó una colisión entre dos motocicletas.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron una escena marcada por el dolor y la desesperación.

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En la imagen una ambulancia
Colisión entre dos motocicletas dejó un fallecido y dos hombres gravemente heridos. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Se reporta una colisión entre dos motocicletas. Se atienden a tres hombres adultos, de los cuales uno se encuentra sin signos vitales, uno en condición crítica y otro en condición urgente”, informaron en la central de la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, uno de los involucrados fue declarado fallecido en el sitio.

Mientras tanto, los otros dos hombres recibieron atención de emergencia y fueron trasladados a diferentes centros médicos para intentar salvarles la vida.

Uno de los pacientes fue llevado a la clínica de Cariari, mientras que el otro fue trasladado al Hospital de Guápiles.

Por ahora, las autoridades no han revelado las identidades de los afectados ni las circunstancias que provocaron la colisión.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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