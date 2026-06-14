Sucesos

Motociclista luchó por sobrevivir durante más de un mes, pero el desenlace fue fatal

La víctima permaneció hospitalizada desde el pasado 10 de mayo debido a las graves lesiones que sufrió

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Por Alejandra Morales

Una dolorosa lucha por la vida llegó a su fin para un motociclista que permaneció más de un mes internado tras sufrir un accidente de tránsito en San Carlos.

La víctima fue identificada por las autoridades como un hombre de apellido García, de 44 años y nacionalidad nicaragüense, quien falleció la mañana de este sábado 13 de junio en el hospital México.

De acuerdo con la información brindada por el OIJ, el hombre resultó gravemente herido en un accidente ocurrido el pasado 10 de mayo.

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Durante más de un mes luchó por sobrevivir a las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito. Sin embargo, este sábado la batalla llegó a su fin. Foto: Ilustrativa (Foto: Keyna Calderón, corresponsal GN)

“Este hombre había sufrido el 10 de mayo un accidente en motocicleta en San Carlos, inicialmente lo trasladaron al hospital de San Carlos y posteriormente al hospital México”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Pese a los esfuerzos médicos, su condición no logró mejorar y finalmente falleció pasadas las 9 a. m. de este sábado.

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Agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro médico para continuar con las diligencias correspondientes.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente que sufrió el motociclista en San Carlos.

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motociclista murió luego de luchar más un mes por la vidaaccidente en San Carlos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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