Copero asesinado en pleito en playa Matapalo de Quepos era la mano derecha de su mamá

José Franklin Hernández Ortiz, de 31 años, padecía de una leve discapacidad mental, pero para él eso no significaba nada porque hacía cualquier trabajo honrado que encontrara.

Además, era la mano derecha de su mamá, doña María Ángela Ortiz, quien tiene otros cinco hijos, una con síndrome de Down y un niño con problemas de psiquiatría. La familia es vecina de barrio Sinaí de Pérez Zeledón.

José iba a cumplir este viernes 30 de diciembre una semana de estar en playa Matapalo de Quepos, donde pretendía aprovechar la temporada alta para las ventas de copos.

Sin embargo, este jueves a la 1:12 p.m. fue víctima de una agresión por la que murió. Él falleció cerca del carrito de copos que andaba.

José Franklin Hernández Ortiz, de 31 años, es el copero al que mataron en playa Matapalo de Quepos. Foto: Cortesía María Ángela Ortiz para LT

“Tengo entendido que él se estaba quedando en una tienda de campaña junto con otros compañeros, ellos tenían un patrón, ya antes había ido, pero solo los fines de semana, se iba sábado y domingo y regresaba a casa”, recuerda la mamá.

Asegura que se enteraron de la tragedia por medio de una llamada.

Doña María deja todo en manos de las autoridades judiciales, desconoce si realmente se trató de un pleito por campos para las ventas de copos.

Ella señala que a su hijo le tenía envidia porque vendía mucho.

Pleito por supuesto campo para venta de copos termina con muerte de muchacho en Quepos

La familia hace todo lo posible para poder despedir a su ser querido como se lo merece, por siempre estar pendiente de sus seres queridos.

“Mi hijo era una persona luchadora, tenía un retardo mental moderado, la gente se daba cuenta solo cuando hablaban con él y, a pesar de eso, él hacía los trabajos como cualquiera, él era bachiller y tenía dos técnicos, uno de estos de mecánica de precisión”.

“Sé que mi hijo era todo para mí, era quien me ayudaba, cubría lo que era la comida y las necesidades de la casa, lo último que me dijo es que nos íbamos a pasar a alquilar a otro lugar, porque no tenemos casa propia”, contó esta dolida mamá.

El joven estaba en playa Matapalo de Quepos para aprovechar la temporada alta. Foto: Cortesía para LT

José Franklin, además, soñaba con irse a trabajar a Estados Unidos para así comprarle una casa propia a su familia.

La familia necesita ayuda para sepultarlo, usted les puede hacer un SINPE móvil al 6100-2022 a nombre de María Ángela Ortiz.

Esta mamá pide justicia para que ninguna otra familia sufra por un ataque así.

Las autoridades tienen a tres sospechosos detenidos, se trata de dos hermanas apellidadas García y otro de apellidos Manzanares Porras.